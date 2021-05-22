МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, получит право вставлять свои рекламные ролики в любые материалы, размещенные пользователями. Об этом сообщается в обновленном разделе "Условия использования" YouTube. Google летом впервые откроет розничный офлайн-магазин

Новые нормы начнут действовать с 1 июня 2020 года. Пользователь, размещающий свой материал, соглашается с тем, что предоставляет YouTube право монетизировать его контент в сервисе, в том числе показывать внутри контента рекламу или взимать с других пользователей плату за доступ к нему.

При этом лицо, разместившее материал, не получает право на получение каких-либо выплат.

Любые платежи, которые пользователь вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между ним и сервисом, в том числе доход от функции "спонсорство", "суперчата" и участия в партнерской программе, будут с 1 июня считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать с подобных платежей налоги.

Также будет прямо запрещен сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения.

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