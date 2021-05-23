МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Главным признаком гипноза по телефону является сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизёра-мошенника и полное подчинение ему с реализацией всех команд-приказов. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев. Названа одна из причин роста цен на все продукты

"При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду", — отмечает эксперт.

По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется "раппОрт" или речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд.

Чтобы всё это сработало, гипнотизер, как правило, выясняет заранее, с кем он собирается работать, и как формировать соответствующий раппорт.

По мнению эксперта, влиянию гипнотизера подвержены лица мыслительного склада и лица с художественным складом.

У лиц мыслительного склада легко реализуются внушения в двигательной сфере, но они не дезориентированы в месте, времени, пространстве и собственной личности в отличие от гипнотика с художественным складом.

"Гипнотик мыслительного склада, испытывая телесную изменённость, к своему удивлению, становится подчиняем и реализует все внушения в двигательной сфере. Гипнотик художественного склада в гипнозе дезориентирован в месте, времени, пространстве и собственной личности. Он выполняет все внушения и в двигательной, и в чувственной сфере с последующей амнезией своего поведения в гипнозе. Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор" — пояснил психиатр.