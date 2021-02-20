МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Жертвами телефонных гипнотизеров зачастую становятся одинокие доверчивые и благодушные пенсионеры, нередко обиженные недостаточным вниманием со стороны социума. Как правило, для обработки жертв с мошенниками проводят подготовку: репетиции с навыками убеждения, с элементами внушения, речи на основе НЛП и гипноза. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев. Эксперт рассказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников

По его словам, аферисты действуют по стандартной схеме. В начале телефонного звонка мошенники "доброжелательно и мягким голосом" с вами поздороваются, назвав вас по имени и отчеству, и сразу предложат помощь от государства в виде путёвки на морской курорт и денежный перевод, для чего попросят данные вашей банковской карты.

Очарованные вежливым и участливым голосом собеседника или собеседницы, вы уже сосредоточены на телефонном разговоре. Вы отвечаете "да" на предложения получить путевку в санаторий и денежную надбавку на банковскую карту. Номер карты сообщается аферистам уже "автоматически" — третье согласие "не требует критической переработки", однако нужен пароль и искомое число на оборотной стороне карточки.

В этот момент вам приходит сообщение из банка на мобильный телефон о попытке взлома, что вводит вас в замешательство. И в этот момент мошенники уже командным голосом заставляют вас произнести пароль, объясняя это необходимостью проверки банком снятия малой суммы со счёта.

"Если не прервать контакт с мошенником, то при наличии пароля может быть снята вся сумма ваших накоплений", — предупредил эксперт. Необходимо прервать цепочку обманных действий и поинтересоваться данными абонента, его ФИО, адресом офиса. В этом случае замешательство появляется и у мошенника, который прерывает разговор. Подсчитано, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за одну атаку

По словам Салынцева, основной механизм НЛП, которым пользуются мошенники — речевая подстройка под клиента.

Особенно подвержены воздействию НЛП люди истерического, художественного или сангвинического склада.

При этом противостоят гипнозу дискретики, недоверчивые люди мыслительного склада, склонные к анализу. Именно они начинают сомневаться в честности и достоверности "сказочных" предложений, а уточняющими вопросами разрывается цепочка внушений-команд мошенника.

"Таким образом, чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить — и тогда можно сразу убедиться во лжи", — заключил Салынцев.