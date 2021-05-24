МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Google подал в арбитражный суд Москвы иск об оспаривании требования Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на "противоправный контент", пишет "Коммерсант". IT-гигантам без филиалов в России могут грозить серьезные проблемы

Иск, поданный 23 апреля, был принят к производству 11 мая. Речь идет о ссылках на видео в YouTube, которые служба считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года.

Компания требует признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу, пояснила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. "Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре",— сказала она.

Как отметил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России, выступая только в качестве ответчика или третьего лица.

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