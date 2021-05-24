2021-05-24T03:56:32+03:00
2021-05-24T03:56:32+03:00
2021-05-24T03:56:32+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210524/833734709.html
Google впервые подала иск к Роскомнадзору
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Google подал в арбитражный суд Москвы иск об оспаривании требования Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на "противоправный контент", пишет "Коммерсант". Иск, поданный 23 апреля,... ПРАЙМ, 24.05.2021
роскомнадзор, youtube, google, новости, технологии, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83222/38/832223861.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/38/832223861.jpg
https://1prime.ru/images/83222/38/832223860.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/38/832223860.jpg
https://1prime.ru/images/83222/38/832223859.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/38/832223859.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210521/833723338.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Google подал в арбитражный суд Москвы иск об оспаривании требования Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на "противоправный контент", пишет "Коммерсант".
Иск, поданный 23 апреля, был принят к производству 11 мая. Речь идет о ссылках на видео в YouTube, которые служба считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года.
Компания требует признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу, пояснила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. "Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре",— сказала она.
Как отметил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России, выступая только в качестве ответчика или третьего лица.
Читайте также:
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео