МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Если ноутбук стал заметно тормозить, есть эффективные приемы, прибегнув к которым, можно отложить приобретение нового устройства, рассказал в эфире радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Эксперты рассказали, как защититься от спама

По его словам, нужно начинать с ревизии загрузок и приложений. Во-первых, следует проверить список автозагрузки и убрать оттуда приложения, в которых нет постоянной необходимости. "То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке. Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений и удалить ненужные. Это могут быть не только редко используемые и забытые приложения пользователя, но и софт предустановки производителя, которым обладатель компьютера не пользуется", – сказал Рябинин.

Еще следует очистить жесткие диски, в частности, очистить их от ненужных файлов — таких, как временные файлы, кэш и мусор, которые занимают место на диске и замедляют работу компьютера. Для этого можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему, средства. Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию.

Положительно на работе устройства скажется и отказ от некоторых эффектов и режима энергосбережения.

"Следующий шаг – отключение дополнительных эффектов интерфейса, в том числе прозрачности. Они потребляют ресурсы, хотя без этих эффектов легко можно обойтись, а производительность вырастет. Также можно проверить настройки энергосбережения. В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает", – объяснил эксперт.

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