МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Чтобы ценная информация с вашего телефона не исчезла бесследно в случае непредвиденной гибели гаджета, необходимо делать резервное копирование данных в облаке, а также сохранять важные документы и фотографии на компьютере или ноутбуке. Кроме того, есть сторонние сервисы и программы, которые помогут вернуть доступ к утраченным данным, хотя рассчитывать на гарантию полной конфиденциальности в этом случае не приходится, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ

Современный мобильный телефон больше, чем просто электронное устройство. Это средство выхода в мировую сеть, отмечает партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Даже в режиме покоя большое количество трафика постоянно курсирует между телефоном и удалёнными серверами. Часть данных сохраняется в дистанционных дата-центрах без нашего на то согласия, в автоматическом режиме.

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"Безусловно, это создаёт риски для безопасности, ведь доступ к нашим сообщениям, фотографиям или документам могут получить третьи лица. Но одновременно с этим, в критической ситуации — при краже или сильном повреждении устройства — это оставляет возможность восстановить часть утраченных данных", — отмечает эксперт.

При первом включении, в момент активации мобильного телефона, мы пролистываем ряд ознакомительных страниц, где даём согласие на хранение информации в облаках.

"С этого момента большой массив информации в сотовом перестаёт быть привязанным к вашему физическому устройству", — говорит он.

Так происходит не всегда: некоторые приложения лишь периодически напоминают нам, что неплохо было бы сделать резервное копирование работы в облаке. "Но если такая возможность есть, то надо всегда соглашаться", — советует эксперт.

С ИНФОРМАЦИЕЙ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

Если вы дорожите информацией, находящейся на вашем гаджете, то есть два способа, чтобы было не так грустно в случае утери или порчи устройства без возможности последующего восстановления, продолжает директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

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Первый способ — это сохранение важных документов и фотографий на компьютер или ноутбук. Раз в месяц синхронизируйте всю информацию между вашим гаджетом и ПК с целью сохранения важных данных.

Второй способ — хранить данные в облаке. Чаще всего используют именно синхронизацию с облачными хранилищами, а также создают резервные копии всех личных данных, чтобы при покупке нового устройства без проблем перейти на него со всей имеющейся информацией, чатами и фотографиями с предыдущего гаджета.

Если ваша цель — сохранить именно фотографии или видео, то можно использовать популярные облачные хранилища, к примеру, Яндекс.Диск, Google Disc или Dropbox.

Косарев рекомендует также настроить в телефоне функцию автозагрузки — при её включении фотография, которую вы сделали гаджетом, будет сохраняться как в самом телефоне, так и автоматически подгружаться на облачное хранилище. Таким образом она станет вам доступна с любого устройства.

ДЕЙСТВУЙТЕ ПО СИТУАЦИИ

Если произошло непредвиденное, действуйте по ситуации, в зависимости от того, что произошло с телефоном — украли, утонул, сгорел. "В одних случаях есть возможность спасти информацию частично, в других — практически полностью", — продолжает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

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Если у вас имеется резервная копия и вся информация регулярно сохраняется в iCloud, то восстановить данные можно из копий. Если же смартфон утонул или сгорел, то сам он вряд ли уже заработает, но можно восстановить данные с сим-карты (контакты, в случае если вы выбирали сохранять данные на сим) или памяти.

Получить доступ к информации без загрузки операционной системы в некоторых случаях невозможно.

"Мощным инструментом восстановления данных "мертвого" телефона являются различные программы восстановления данных, например, FoneLab. Некоторые программы могут глубоко сканировать и восстанавливать данные даже с поврежденного телефона" — добавляет специалист.

В более сложных ситуациях восстановление лучше доверить профессионалам. Для благополучной загрузки ОС и получению доступа к утерянным данным необходимо пересаживать на донор-плату процессор и саму emmc память.

"Процесс пересадки будет сложной работой — после снятия микросхемы с родной платы ее необходимо подготовить перед установкой на устройство-донор. Туда можно посадить процессор и память. Когда включится ОС, нужно перетащить на нее данные и копию для нового устройства", — объясняет Тимофеев.

ПОКА НЕ НАСТУПИТ ЗАВТРА

Многие эксперты предрекают будущее, где все гаджеты будут представлять по большей части лишь интерфейсы или, простыми словами, экраны, а реальные компьютерные вычисления и хранение данных будут осуществляться на внешних серверах.

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Однако, по словам Мясоедова, до наступления этой эпохи необходимо самим заботиться о сохранности содержимого устройства.

Для этого у большинства производителей есть функционал полного резервного копирования всего содержимого смартфона — обычно он включается отдельно.

"Также есть аналогичные сторонние сервисы и программы, которые можно найти в магазине приложений или в поисковиках по запросу "бэкап телефона". Гарантию полной конфиденциальности они не дадут, но вернуть доступ к потерянным данным, в случае чего, помогут", — заключил специалист.