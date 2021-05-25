МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете, которое соберет данные из соцсетей и позволит установить и отследить преступника, могут разработать в России, сообщил в интервью РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Россиянам рассказали о любимых номерах телефонных мошенников

"В рамках курса SafeNet предлагает силовикам разработать единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете. Оно позволит автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ информации по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в сети. Сотрудник правоохранительных органов мог бы загрузить в систему те данные о злоумышленнике, которые стали ему известны, а дальше АРМ будет самостоятельно устанавливать личность, отслеживать ее, находить дополнительные контакты", — сказал он.

По словам собеседника, это лишь одна из многих разработок и идей. Так, в июле платформа НТИ, АСИ совместно с правительством Новгородской области проведут проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121", где индивидуальные разработчики и стартапы представят свои рабочие проекты и решения, в том числе в области кибербезопасности.

Также Бедеров рассказал, что после трагедии в Казани планируется усилить контроль за размещаемой в интернете информацией, а также соцсетями учеников. Россиян предупредили о главном признаке гипноза по телефону

"Да, планируется. Мы уже проговаривали эту необходимость с общественными организациями. Проблема в том, что сегодня нет средств для полноценного мониторинга сети", — сказал Бедеров, отвечая на вопрос о возможном усилении контроля за информацией, размещаемой пользователями в сети.

При этом он отметил, что многие ОВД намерены закупать программное обеспечение для мониторинга интернета.

"Помимо этого, как это было в Петербурге год назад, всех учителей могут обязать контролировать аккаунты своих учеников в соцсетях и выявлять у них отклоняющееся поведение или иные деструктивные тенденции. О появлении последних учителя должны уведомлять ОВД", — добавил эксперт.

Бедеров также рассказал, что сейчас есть общественники, например, Леонид Армер и его Молодежная служба безопасности. Они при помощи сервисов НТИ выявляют потенциально опасное поведение в сети. "К примеру, на днях они сумели предотвратить два суицида подростков", — добавил собеседник.

Читайте также:

Эксперт объяснил, есть ли риск кражи, если третьи лица узнают номер карты