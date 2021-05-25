Во Флориде запретили блокировать политиков в соцсетях
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, в соответствии с которым социальные сети будут штрафовать за блокировку кандидатов на выборах, сообщается на сайте главы штата.
"Сегодня жителям Флориды гарантирована защита от посягательств Кремниевой долины на ограничение свободы речи, мыслей и контента. Мы, люди, выступаем против технологического тоталитаризма, подписав закон Флориды о крупных технологиях", — говорится в заявлении губернатора в Twitter.
Согласно тексту закона, в случае блокировки участника избирательной кампании из Флориды сумма штрафа составит 250 тысяч долларов в день, если речь идет о кандидате из любого другого штата — 25 тысяч.
Кроме того, закон предписывает руководству социальных сетей уведомлять кандидатов о решении заблокировать их аккаунты за семь дней до блокировки. Жители штата смогут подать в суд на социальные сети в случае нарушения закона.
Во Флориде находится резиденция Мар-а-Лаго Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, куда он переехал после окончания президентского срока. Его ранее "забанили" в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.
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