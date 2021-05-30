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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210530/833794717.html
В России представили проект беспилотного аэротакси
Технологии
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Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Разработчики проекта — ООО... ПРАЙМ, 30.05.2021
технологии, такси, беспилотник, новости, технологии, бизнес, транспорт, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Разработчики проекта — ООО "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем".
"Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная достаточно силовая установка. Такой формы, только в 4 раза больше, могут быть прообразом аэротакси", — рассказал представитель разработчика на стенде проекта, где представлен макет новой машины.
Согласно материалам к презентации, аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса — 840 килограммов, полезная нагрузка — до 200 килограммов, дальность полета — до 200 километров. По замыслу разработчиков, по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник должен вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.
Сейчас разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип.
"Мы собираемся сделать аэротакси не за 2 миллиона долларов, а за 2 миллиона рублей", — добавил представитель разработчика во время презентации.