МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступает в силу в РФ, соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В России стало возможно дистанционно оформлять sim-карты

Исключение составляют случаи заключения оператором связи или уполномоченным им лицом договоров об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и требования к которым устанавливаются федеральным ведомством в области связи.

Кроме того, разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете. При дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физлица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.

Оператор связи или уполномоченное им лицо для заключения договоров об оказании услуг связи должен использовать помещения либо части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде. Разрешается также использовать оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности, а также торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.

Читайте также:

Штрафы, пенсии и цены на продукты. Что ждет россиян с 1 июня