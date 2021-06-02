МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз, составленный Научно-исследовательским институтом радио (НИИР) и Сколковским институтом науки и технологий. В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G

Отмечается, что основное отличие сетей шестого поколения от 5G — это увеличивающееся многообразие услуг для большего количества абонентов. Там будет новый подход к архитектуре сети, включающий объединение наземного и спутникового сегментов, технологии искусственного интеллекта (ИИ) для определения оптимального местоположения базовых станций, снижения энергопотребления, обнаружения и устранения аномальных сбоев в работе и т.д.

В сетях 6G появятся новые сервисы. Например, это голографическая связь (цифровая передача трехмерных реалистичных изображений самого человека и его движений в реальном времени), тактильный интернет (передача данных на уровне ощущений, что необходимо для дистанционной хирургии или удаленного управления механизмами) и цифровые "двойники" (воспроизведение виртуальных копий физических объектов, в том числе людей, устройств, объектов, систем и местности).

Также там можно будет использовать иммерсионную расширенную реальность (XR), которая совмещает виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR) в сферах развлечений, здравоохранения, науки, образования, промышленности и межличностном общении.

Новое поколение сетей ознаменует наступление эпохи интернета всего (Internet of Everything, IoE). В нем, в отличие от интернета вещей в IoE, управление будет осуществляться искусственным интеллектом для объединения людей, данных, процессов и физических объектов в одну систему.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 терабит в секунду, задержка для приложений пользователя окажется в 40 раз меньше, чем в 5G, а плотность подключения на квадратный километр станет в десять раз больше.

Для сверхвысоких скоростей передачи данных придется перейти в новые полосы частот. Диапазон от 100 ГГц до 1 ТГц рассматривается в качестве основного для систем 6G. Предполагается, что пилотные сети для ограниченного круга пользователей могут появиться в 2026–2030 годах, а полномасштабное коммерческое использование как в России, так и во всем мире стоит ждать в 2035 году.

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