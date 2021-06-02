МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" (ФИЦ ИУ) Российской академии наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, в рамках которого, в частности, предполагается разработать сервис текстовой аналитики на основе методов искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба "Билайна". Назван срок появления 6G в России

Соглашение предусматривает совместную работу в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, программного обеспечения информационно-аналитических систем. Со стороны "Билайн" документ подписал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд, от ФИЦ ИУ РАН — его директор Игорь Соколов.

Согласно подписанному документу, стороны будут обмениваться опытом, информацией и информационными технологиями, участвовать в различных мероприятиях, проводить конференции, форумы, консультации, семинары и так далее, а также проводить совместные исследования и готовить аналитические обзоры. Одним из первых совместных проектов станет разработка сервиса текстовой аналитики на основе методов искусственного интеллекта.

"Психолингвистический анализ текстов для определения психоэмоционального состояния участников общения является новым направлением в анализе дискурса. В основе технологий такого анализа лежат результаты многолетних научных исследований, выполненных в ФИЦ ИУ РАН", — сказал Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы разработали собственную платформу аудиоаналитики, которая проходит тестирование в нашем звонковом центре. В рамках сотрудничества с ФИЦ ИУ РАН мы планируем дополнить наше решение новыми моделями текстовой аналитики, позволяющими определять эмоциональный окрас текста, его семантическое значение, анализировать беседы с участием нескольких абонентов", — отметил в свою очередь Хелд.

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