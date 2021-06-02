МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии и выразил надежду, что проблема носит краткосрочный характер, следует из сообщения предпринимателя в Twitter.

"Наша самая большая проблема — это цепочка поставок (компонентов — ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много (чипов — ред.) — это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах", — написал Маск в ответ на сообщение одного из пользователей Twitter. Вероятно, бизнесмен говорил о ситуации, наблюдавшейся в начале пандемии коронавируса в 2020 году, когда резко вырос спрос на различные товары, в том числе крупы, консервы и туалетную бумагу.

В условиях пандемии коронавируса во многих странах мира возрос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара. СМИ: регулятор США обвинил Илона Маска в нарушении судебной сделки

Тем не менее, глава Tesla считает, что проблема с нехваткой чипов носит краткосрочный характер. "Тем не менее, это не долгосрочная проблема", — отметил Маск.

В конце мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Tesla рассматривает возможность приобретения завода по производству полупроводников на фоне их дефицита, а также собирается пойти на авансовую оплату за поставку чипов.