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Илон Маск отказался от выпуска самой дорогой машины Tesla
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Глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что компания откажется от самого дорогого варианта своего флагманского седана Model S Plaid Plus. Tesla сосредоточится на выпуске Model S... ПРАЙМ, 07.06.2021
авто, tesla, илон маск, новости, технологии, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 июня- ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что компания откажется от самого дорогого варианта своего флагманского седана Model S Plaid Plus.
Tesla сосредоточится на выпуске Model S Plaid, которая станет самым быстрым серийным автомобилем. "Plaid Plus отменяется, поскольку Plaid и так хорош", — заявил миллиардер.
Отмечается, что ранее он обещал трехмоторную версию Model S Plaid Plus, у которой 1100 лошадиных сил, 837 километров пробега на полностью заряженной батарее и ускорение до 96,5 километра в час менее чем за две секунды. Она должна была стоить 150 тысяч долларов.
Запустить производство Model S Plaid планируется в июне этого года. Автомобиль будут делать на заводе в Калифорнии. Время разгона составит около 97 километров в час за две секунды. Ее цена — 119 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Маск назвал причины роста цен на фирменные электромобили. По его словам, основная причина кроется в проблемах с цепочками поставок. В мае Tesla увеличила цены на Model 3 и Model Y, что стало уже пятым повышением за последние несколько месяцев.