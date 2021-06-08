2021-06-08T04:46:36+03:00
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2021-06-08T04:46:36+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210608/833877254.html
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Пользователи мессенджера WhatsApp на Android-устройствах смогут входить в свой аккаунт с помощью "флеш-звонка", пишет Webetainfo. Сейчас для авторизации используются одноразовые... ПРАЙМ, 08.06.2021
whatsapp, новости, технологии, ит-бизнес, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера WhatsApp на Android-устройствах смогут входить в свой аккаунт с помощью "флеш-звонка", пишет Webetainfo.
Сейчас для авторизации используются одноразовые пароли, которые приходят на смартфон в виде СМС.
С появлением новой функции на смартфон будет поступать звонок, отвечать на него не потребуется, приложение сделает это самостоятельно. С этой целью оно запросит доступ к истории вызовов.
Новая функция не будет доступна на iOS, поскольку на ней приложения не могут получать доступ к списку звонков.
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