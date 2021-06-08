МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера WhatsApp на Android-устройствах смогут входить в свой аккаунт с помощью "флеш-звонка", пишет Webetainfo. Названа опасная технология, которая есть в каждом мессенджере

Сейчас для авторизации используются одноразовые пароли, которые приходят на смартфон в виде СМС.

С появлением новой функции на смартфон будет поступать звонок, отвечать на него не потребуется, приложение сделает это самостоятельно. С этой целью оно запросит доступ к истории вызовов.

Новая функция не будет доступна на iOS, поскольку на ней приложения не могут получать доступ к списку звонков.

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