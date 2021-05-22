МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сайты знакомств представляют большую угрозу с точки зрения кибер-безопасности. Пожалуй, нет интернет-сервисов, где пропорция преступников к законопослушным пользователям настолько велика. Сами преступления на сайтах знакомств можно условно поделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал о проблемах безопасности Android и iOS

К первой группе относятся несовершенства самого дейтингового софта. "Как и в случае любого ИТ-продукта на сайтах и в приложениях знакомств существует аутентификация с паролем, защита от взлома, а при разработке весь программный код анализируется на предмет ошибок. Чем известнее компания разработчик, тем более совершенные системы защиты она использует, но учесть всё и сразу, к сожалению, невозможно", — предупреждает специалист.

С целью увеличения вовлечённости пользователей в поиск партнёра, разработчики стараются постоянно привносить улучшения в сервис. Любое нововведение добавляет строки кода, соответственно появляется больше пространства для уязвимостей, которыми и пользуются мошенники.

"Взломав аккаунт, преступник получает большое количество данных о вас, вашем местоположении, интересах и приватную информацию для последующих преступлений и вероятного шантажа", — говорит Мясоедов.

Ко второй группе чаще всего относится мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Пользователь находит привлекательного собеседника, начинает с ним переписываться и появляется элемент доверия. Но по ту сторону сайта знакомств сидит мошенник, который, воспользовавшись расположением жертвы, получает много конфиденциальных данных или даже договаривается о встрече, где впоследствии и происходит преступление. Человека могут попросить перевести деньги для брони ресторана или отправить интимный контент. Узнав о локации пользователя или даже косвенно повлияв на неё, мошенники могут организовать ограбление заранее раскрытого места жительства.

"Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдаёт. Поэтому сведения о своём точном местоположении ни при регистрации, ни в процессе раннего общения открывать нельзя", — заключил эксперт.

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