МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Появились программы для обработки фотографий, которые, как заявляется, позволяют сделать людей на снимке неузнаваемыми для системы распознавания лиц в интернете. Об этом пишут "Известия". Сбербанк рассказал, можно ли украсть биометрию человека

Обработка фотографий сводится к добавлению на комбинации пикселей, воспринимаемых алгоритмами глубинного машинного обучения как характерные шаблоны и приводящих к искажению признаков, применяемых для классификации. Подобные изменения крайне сложно обнаружить и удалить.

Один из таких сервисов называется Fawkes — он есть в открытом доступе. Разработчики дислоцируются в лаборатории SAND Чикагского университета.

"С некоторого времени такие программы стали появляться для всеобщего пользования, то есть ими может воспользоваться каждый. Речь идет не о том, чтобы испортить уже существующую фотографию, а о том, чтобы загружать их уже с изменениями", — рассказал изданию независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Он добавил, что кроме Fawkes, есть еще алгоритм EqualAIs, разработанный сотрудниками Гарварда. Также, по его словам, созданием подобных систем занимается коллектив с факультета прикладных наук и инженерии Университета Торонто.

В то же время доктор физико-математических наук, профессор РАН, начальник подразделения ФГУП "ГосНИИАС" Юрий Вильзитер сказал, что алгоритм Fawkes проверяли в Центре технологий искусственного интеллекта национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского", и он не сработал ни разу.

"Обработанные Fawkes изображения распознавались точно так же, как и не обработанные", — сказал Вильзитер.

Читайте также:

Россияне смогут "оплачивать лицом" покупки и проезд уже в этом году