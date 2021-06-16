МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В интернете появились изображения новой операционной системы компании Microsoft, которая может получить название Windows 11. Видео с описанием интерфейса опубликовал редактор издания The Verge Том Уоррен. Microsoft прокомментировала слухи о скорых сокращениях штата в России

"Вот первый взгляд на Windows 11. Появилось новое меню "Пуск", закругленные углы, новый звук запуска и другое", — написал он.

В частности, видно, что значки приложений из левой части панели управления будут размещаться в центре экрана. У окон приложений будут закругленные углы, а меню "Пуск" станет более простым.

углы. Они видны в контекстных меню, а также в приложениях и проводнике.

Автор отмечает, что новый пользовательский интерфейс Windows 11 и меню "Пуск" очень похожи на то, что изначально были представлены в Windows 10X.

"Microsoft упрощала Windows для устройств с двумя экранами, прежде чем отменить этот проект в пользу Windows 11. Визуально самые большие изменения, которые вы заметите, можно найти на панели задач. Здесь Microsoft разместила значки приложений по центру, очистила область панели задач и добавила новую кнопку "Пуск" и меню", — говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что новая версия операционной системы от Microsoft будет сначала доступна для группы тестеров Windows Insiders. Официальный выход новой версии Windows намечен на осень этого года.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке софта, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.

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