МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Решение России и США начать консультации по кибербезопасности — это значимый шаг, итог этих переговоров сложно предсказать, но определенный прогресс может быть, сказал РИА Новости старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Путин оценил проблемы в торговых отношениях с США

Ранее российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности.

"Наверное, это единственное реалистичное решение, которое можно было ждать, потому что в администрации Байдена были более высокие ожидания. Они хотели какого-то подтверждения, что Россия будет бороться с киберпреступностью… Но самое реалистичное было — это восстановить консультации", — сказал эксперт в беседе с агентством.

"Уже сам факт, что возобновляются консультации – он значимый. Потому что, когда у нас никаких консультаций нет, всегда идут односторонние шаги, заявления, односторонние реакции, особенно в такой сфера, как кибербезопасность, где есть неопределённость и разные действия можно по-разному трактовать, это не способствует доверию. Что касается результата этих консультаций, то мы пока не можем предполагать каким он будем. Но я думаю, что если стороны будут настроены на сотрудничество, то тут определённый прогресс может быть", — подчеркнул он.

Ранее Путин в интервью NBC заявил, что Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, но Вашингтон отказывался от совместной работы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США ведут переговоры с другими странами, добиваясь совместных действий в отношении государств, укрывающих хакеров. Также представители американской администрации ранее объявили о создании в стране национальной стратегии по проблеме кибербезопасности.