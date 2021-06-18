МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. От телефонных мошенников, на уловки которых часто попадают пожилые люди, могут защитить специальные приложения, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум. Россиянам рассказали, сколько мошенников звонят от имени банков

По его словам, такие приложения не только определяют номер, с которого поступает звонок, но и отображают на экране смартфона информацию о его владельце. Он пояснил, что такие приложения-определители дают возможность игнорировать звонки жуликов.

"Люди, которые хотят легко нажиться на стариках, находятся везде и всегда. Нужно соблюдать меры предосторожности. Если у родственника телефон не кнопочный, а смартфон на Android или iOS, то надо ставить приложения-определители", – рассказал эксперт.

Информацию о владельце номера, с которого звонят, приложения-определители берут из базы данных номеров. Она пополняется в том числе и самими пользователями, поэтому каждый телефон мошенников получает соответствующую отметку.

Для достижения максимальной эффективности эксперт советует ставить отечественное программное обеспечение.

"Приложений-определителей номера очень много, но использовать надо именно отечественного производства. Западные приложения для нас нерелевантны. Нам нужны базы именно по российским телефонам мошенников. Эти приложения бесплатные, поэтому проблем с их установкой нет. Также они не нарушают приватность, поскольку данные о том, кто вам звонит, никуда не выгружают, все сохраняется локально", – уточнил Керценбаум.

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