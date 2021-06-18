Россия может помочь Турции построить космодром
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
"С Россией мы могли бы сотрудничать во многих областях, по космодрому, по ракетным двигателям. Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У них очень много опыта в этом вопросе, как стартовые столы, так и сами космодромы", — сказал он в рамках конференции GLEX.
Йылдырым уточнил, что турецкая сторона получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Более конкретная работа может начаться через год, когда Турция определится с местом для космодрома и международной кооперацией.
Турция планирует построить космодром в одной из стран, находящихся на экваторе и проводить оттуда коммерческие запуски ракет, которые будут также разработаны в международной кооперации.
Сейчас Россия и Турция готовят межправительственное соглашение по космосу. По словам Йылдырыма, РФ уже передала свою версию документа, и его рассматривают различные турецкие организации и ведомства. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.
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