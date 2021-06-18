С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым. SpaceX Илона Маска запустила Falcon 9 с турецким спутником связи

"С Россией мы могли бы сотрудничать во многих областях, по космодрому, по ракетным двигателям. Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У них очень много опыта в этом вопросе, как стартовые столы, так и сами космодромы", — сказал он в рамках конференции GLEX.

Йылдырым уточнил, что турецкая сторона получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Более конкретная работа может начаться через год, когда Турция определится с местом для космодрома и международной кооперацией.

Турция планирует построить космодром в одной из стран, находящихся на экваторе и проводить оттуда коммерческие запуски ракет, которые будут также разработаны в международной кооперации.

Сейчас Россия и Турция готовят межправительственное соглашение по космосу. По словам Йылдырыма, РФ уже передала свою версию документа, и его рассматривают различные турецкие организации и ведомства. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.

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