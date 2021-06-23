МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Роскачестве назвали самые лучшие дешевые смартфоны. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Девушки со смартфонами

Эксперт рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"

По версии ведомства, на первом месте — Sony Xperia 5 II, хотя дешевым его все-таки не назовешь. Модель стоит 52 тыс рублей.

Эксперты Роскачества оценили процессор, батарею, качественную тройную основную камеру лидера списка.  

Второе место в рейтинге смартфонов по соотношению цены и качества досталось Samsung Galaxy S10+, а третье — iPhone 11 Pro Max.

В списке дешевых устройств стоимостью до 30 тыс рублей Xiaomi Poco F3 (на первом месте), Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 8 Pro, Xiaomi Redmi 9T.

"В целом выбор бюджетного смартфона мало чем отличается от выбора более дорогих моделей", — пришли к выводу аналитики Роскачества. 