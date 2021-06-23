2021-06-23T13:49:45+03:00
2021-06-23T13:49:45+03:00
2021-06-23T13:49:45+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210623/834011975.html
Россиянам рассказали, какие из дешевых смартфонов самые лучшие
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Роскачестве назвали самые лучшие дешевые смартфоны. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. По версии ведомства, на первом месте — Sony Xperia 5 II, хотя... ПРАЙМ, 23.06.2021
смартфон, роскачество, новости, технологии, общество
https://1prime.ru/images/83273/76/832737649.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83273/76/832737649.jpg
https://1prime.ru/images/83273/76/832737648.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83273/76/832737648.jpg
https://1prime.ru/images/83273/76/832737636.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83273/76/832737636.jpg
https://1prime.ru/society/20210608/833872785.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Роскачестве назвали самые лучшие дешевые смартфоны. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
По версии ведомства, на первом месте — Sony Xperia 5 II, хотя дешевым его все-таки не назовешь. Модель стоит 52 тыс рублей.
Эксперты Роскачества оценили процессор, батарею, качественную тройную основную камеру лидера списка.
Второе место в рейтинге смартфонов по соотношению цены и качества досталось Samsung Galaxy S10+, а третье — iPhone 11 Pro Max.
В списке дешевых устройств стоимостью до 30 тыс рублей Xiaomi Poco F3 (на первом месте), Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 8 Pro, Xiaomi Redmi 9T.
"В целом выбор бюджетного смартфона мало чем отличается от выбора более дорогих моделей", — пришли к выводу аналитики Роскачества.