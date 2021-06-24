МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Онлайн-переводчики чаще всего допускают ошибки при переводе фраз на нескольких языках и слов, имеющих несколько значений, в результате чего получаются такие курьезы, как "демократическая гимнастика" и "одиннадцать таблеток" вместо "одного раза", говорится в исследовании, которое для РИА Новости подготовила команда технических экспертов браузера Vivaldi. Эксперт рассказал, почему ошибаются электронные переводчики

Как сообщили специалисты, онлайн-переводчики допускают ошибки любого рода: и грамматические, и смысловые, и логические, но "особенно часто встречаются ошибки при переводе специфических слов или имеющих несколько значений". "Там, где человек будет опираться на контекст, машина возьмет наиболее часто применяющийся (по анализу обращений пользователей) вариант", — отмечают авторы исследования.

В качестве примера эксперты приводят ошибку онлайн-переводчика Google Translate, который в июле 2017 года перевел фразу британского кабинета министров "отправление демократических процедур" на немецкий как "demokratische Übung", что дословно означает "демократическая гимнастика".

Также часто компьютерные программы делают ошибки, когда "в итоговом тексте появляются слова на двух языках". Так, согласно проведенному в 2010 году в Нью-Йорке исследованию, при обратном переводе инструкций и этикеток медпрепаратов, в которых оставались слова испанского и английского языков, компьютер мог перевести английское "once" ("один раз") как испанское, которое означает "одиннадцать". В результате пациент пил 11 таблеток вместо одной ежедневно, говорится в исследовании. Для медицины подобные неточности опасны.

Ошибки и неточности также возникают, когда онлайн-переводчик опирается на избыточное количество постоянно обновляющихся данных и "своевольничает". Так произошло, например, когда Google Translate в декабре прошлого года перевел фразу Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент" – англ.) как "Спасибо, Владимир Владимирович". Позднее эту неточность исправили.

Как отмечают авторы исследования, когда компьютер не знает, как правильнее перевести слово, и производит транслитерацию или когда слово написано с опечатками, в текстах появляются непонятные слова, которые выглядят "как неумело сформированные англицизмы". Например, из-за того, что нейросеть не смогла корректно перевести глагол "blot out" ("закрывать что-либо"), появилась фраза: "Она блотировала нападающую, отняла мяч и перехватила инициативу".

Специалисты считают, что помимо ошибок перевода у многих современных онлайн-переводчиков есть "проблемы с сохранением конфиденциальности пользовательских данных о выполненных запросах". Об этом говорит, например, то, что после того, как человек вбивает фразу "где я могу купить билеты в Палермо" в онлайн-переводчик, он начинает везде видеть рекламу авиабилетов до Палермо. В таком случае, как отмечается в исследовании, "сервис продает данные рекламодателям, чтобы те смогли настроить таргет и получить больше клиентов".

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