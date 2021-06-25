МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Специалисты компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") разрабатывают нейросеть, которая позволит находить на фотографиях нелегальные свалки, пилотные проекты планируется провести в нескольких регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи. В России хотят снизить тариф для граждан за вывоз мусора

"Мы в "Билайн" понимаем, насколько актуально сегодня вовремя увидеть мусорные скопления и предотвратить процесс разложения, поэтому намерены разработать алгоритм, который позволит искать нелегальные свалки", — заявил исполнительный вице-президент "Билайн" по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд, слова которого привели в пресс-службе.

Специалисты компании уже разработали алгоритм, который позволяет контролировать своевременность вывоза твердых бытовых отходов из пунктов временного хранения, так называемых "дворовых мусорок". Основная задача этой нейросети – мониторить в режиме онлайн соблюдение графика вывоза отходов.

Хелд добавил, что оператор планирует и дальше развивать это направление, так как считает данную работу необходимой для обеспечения экологической безопасности планеты.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

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