МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Пандемия, предполагающая интенсивное пользование смартфонами, а также установившаяся в последнее время жаркая погода сказались на живучести гаджетов, рассказал в эфире радио Sputnik IT-эксперт, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Россиян предупредили об опасности будильников для Android

По его словам, по стране в этой связи растет статистика обращений в сервисные центры.

"Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов. Дело в том, что коронавирус и работа на удаленке привели нас в такое состояние, что использовать смартфоны мы стали интенсивнее, часто в неблагоприятных для гаджетов условиях. Все это накладывается на повышенные летние температуры. Уже сейчас обращения в сервисы за ремонтом показывают ощутимую статистику роста, а после лета их будет еще больше", – сказал Рябинин.

Он добавил, что летом живучесть гаджетов сокращается не только за счет активного использования на жаре, но также из-за походов с ними на пляж.

"Одна из популярных ошибок – это брать технику с собой на пляж. Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса. Это может произойти даже в кармане или сумке", – уточнил Рябинин.

Песок может поцарапать даже самый прочный экран смартфона, а его попадание внутрь гаджета грозит отказом электронных комплектующих.

Чтобы избежать этого, Рябинин посоветовал вспомнить способ, которым часто пользовались для защиты телевизионных пультов во времена СССР, и заворачивать гаджет в пластиковый прозрачный пакет.

"Лучше предусмотреть специальный пакет или сумку для гаджетов, которая будет редко открываться на пляже. Тогда туда с меньшей вероятностью попадут песчинки и грязь. Таким образом вы снизите риск повреждения экрана", – сказал эксперт.

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