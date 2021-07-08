МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Спам-телефония — любимое средство для поиска новых клиентов среди банков, телеком-операторов, малых предприятий в сфере услуг. Все они активно пользуются данными о нас с вами, чтобы сфокусировать маркетинговые предложения максимально прицельно – например, предлагать кредит на миллион рублей тому, кто интересовался загородной недвижимостью, а услуги по имплантации зубов пациентам, которых беспокоит их здоровье. Откуда отделы "холодных звонков" берут номера и как узнают, чем интересуются люди, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец.

Существует два основных способа получения данных – клиентские базы данных и cookie —данные, которые отправляются веб-сервером со смартфонов и домашних компьютеров пользователей.

"В первом случае телефонные спамеры покупают персональные данные у компаний-агрегаторов, которые в свою очередь собирают информацию о своих покупателях и клиентах. Поскольку для рекламных кампаний могут быть интересны разные аудитории, данные собираются не только о людях с высоким доходом, но и о тех, кто имеет средний и ниже среднего доход", – отмечает эксперт.

Названы способы удалить ваш номер телефона из базы спам-звонков

То есть, если человек смотрит авиабилеты, значит, любит путешествовать, если интересуется новостройками – его отправляют в кубышку с пользователями для ипотечных займов и услугами по ремонту и отделке, поясняет Житинец.

По его словам, скрыть от спамеров и рекламщиков информацию о себе можно, если завести новый телефонный номер, нигде не оставлять персональные данные, регулярно чистить cookie-данные, а также заполнить заявку в Яндексе на удаление персональных данных.

"При этом ни блокираторы рекламы, ни "черные списки" для спам-звонков не гарантируют защиту от назойливых спамеров. Если вы зайдете в кафе и воспользуетесь интернетом через Wi-Fi, велика вероятность, что в скором времени о вас узнают, как о платежеспособном человеке, который может позволить себе чашечку кофе", — заключил Житинец.



