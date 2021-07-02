МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Спастись от звонков мошенников сегодня почти нереально — они не разграничивают своих жертв по социальному и трудовому статусу и атакуют всех подряд. Зачастую единственный способ избавиться от внимания докучающих телефонных жуликов — это сменить номер телефона, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Как понять, что с номера вашей мамы звонят мошенники

НЕ СТАТЬ МИШЕНЬЮ

Не существует телефонных номеров полностью избавленных от риска звонков мошенников. Абсолютно каждый номер, зарегистрированный в сети, может стать объектом атаки как минимум роботизированного колл-центра. Однако есть номера, на которые преступник будет звонить с наименьшей вероятностью отмечает партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Поскольку основная цель злоумышленников — завладеть вашими данными или деньгами, они работают чаще всего по специальным информационным базам.

"В таких базах содержатся пользователи, подпадающие под определённые критерии, которые собираются исходя из поведения человека в жизни. В расчёт берётся ряд параметров: какими услугами в Интернете абонент пользуется, на какие номера звонит, в каких геолокациях проводит время и так далее", — рассказывает он.

Если же вы покупаете сим-карту с новым номером и не оставляете цифровой след, например, используете её только для звонков нескольким близким людям, то вероятность стать мишенью мошенников невелика.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ДИСТАНЦИИ

Между тем, как отмечает управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин, преступления, совершаемые по телефону, называются дистанционными и раскрываются очень редко. Поэтому мошенничество надо вовремя выявить, а лучше — предотвратить такие звонки.

Способов получить телефонные номера — десятки и даже сотни. Например, номер сотового может запрашивать интернет-сайт для регистрации, публикации комментария. Тогда человек самостоятельно предоставляет мошенникам нужную им информацию, или же владелец сайта может продать базу данных злоумышленникам. Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка

На некоторых сайтах объявлений связаться с человеком можно только через измененный номер с переадресацией. А на других досках объявлений номер виден любому посетителю.

Также информацию мошенники могут купить в Интернете у специализированных "продавцов". По словам юриста, целые организации по продаже баз данных с номерами ведут деятельность в даркнете.

Иногда данные о номерах потребителей продают недобросовестные сотрудники разных компаний, например, в банковской сфере.

СЛУЧАЙНО ИЛИ ПО ПЛАНУ

По словам директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, рассылка от имени мошенников, как правило, происходит по пулу номеров. "Берется просто промежуток DEF-номеров от первого до миллионного и начинается уверенная рассылка разного рода предложений", — говорит он.

Среди них — масса неработающих номеров, но это для мошенников проблемой не является. Действует правило: заинтересовать от 3 до 5 процентов людей, из них еще один процент — "развести на деньги". Таким образом, по итогу получается хорошая цифра.

Есть и вариант "более цивилизованной рассылки", когда аферисты получают данные из баз данных кредитных историй, паспортных столов, ГИБДД. В этом случае они уже знают личные особенности потенциальной жертвы: наличие машины, ее стоимость, прочее имущество, возможно, даже уровень доходов. Это помогает составить психологический портрет и действовать, уже исходя из него.

ИЗБЕЖАТЬ АТАКИ

Единственный вариант, чтобы на ваш телефон не звонили ненужные личности — это завести новый номер, который никогда не был в обороте и в пользовании у других людей. То есть на сегодняшний момент не остаться в поле зрения мошенников и не попасть в их базу данных номеров — практически невозможно, считает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Когда вы оформляете страховку, онлайн-банкинг, оплачиваете коммунальные платежи, регистрируетесь в социальных сетях — все базы данных, так или иначе, через какое-то время попадают в руки злоумышленников. И единственный вариант не попасть в эти базы данных — это часто менять номер, оповестив об этом контакты из вашей записной книжки", — предупреждает он.

Сейчас сервисы мобильных операторов позволяют это делать "в режиме одной секунды" — вы просто переносите все свои номера, и оператор связи автоматически делает первичную переадресацию на новый номер, уведомляя ваши контакты через смс о смене вашего номера.

Фактически, это единственный способ не попасть в поле зрения телефонных мошенников, полагает юрист.

Существует огромное количество сервисов, устанавливающихся на смартфон — они анализируют и фильтруют номера звонящих и блокируют спам-звонки и звонки мошенников. Но не всегда эти системы успевают отслеживать подменные номера мошенников, ведь и они часто берут новые номера для обзвона, а в базы-блокаторы попадают не сразу. Только одно слово. Как сделать так, чтобы вас "разлюбили" мошенники

По мнению Петропольского, мошенники никогда не проверяют, кому принадлежит номер — на конце провода может оказаться и министр, и сотрудник МВД или простая бабушка. Вся информация выясняется в ходе общения. Так что принадлежность к тем или иным органам и структурам — вовсе не гарантия того, что аферисты занесут вас в некий общий "тайный список" нежелательных для общения лиц.

Редин с ним согласен. "Мошенники не разграничивают своих жертв по социальному и трудовому статусу и звонят всем подряд, кто оказался в их базе, вне зависимости от того, работает ли человек в органах внутренних дел, ФСБ или где-либо еще", — заключил он.