МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Правительство России постановило, что на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую технику в рамках закона об обязательной предустановке приложений может устанавливаться ПО не только от российских разработчиков, но и от специалистов из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Предустановленный софт может передавать данные за рубеж

Документом, в частности, утверждается перечень "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)".

Кроме того, в отношении программ, которые должны быть предустановлены на гаджетах, вводится следующее требование: "Программа правомерно введена в гражданский оборот на территории государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), экземпляры программы либо права использования программы должны свободно реализовываться на всей территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)". СМИ узнали о предустановке российских приложений на технику Apple

Правительство также поручило Минцифры РФ подготовить рейтинг поисковых систем и до 15 августа направить в кабинет министров предложения по утверждению поисковой системы, которая должна использоваться по умолчанию на отдельных видах технических товаров с 1 января 2022 года.

Предустанавливать отечественный софт на продаваемые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV требует закон, вступивший в силу 1 апреля.

В Минцифры РИА Новости поясняли, что предустановка ПО — это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.