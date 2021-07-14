МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Злоумышленник может привлечь вас заманчивой рекламой или суперакциями, прислать электронное письмо или сообщение в мессенджер, социальную сеть. Перейдя по фишинговой ссылке, можно оказаться на сайте, который как две капли воды похож на настоящий, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко.

"На таком сайте вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка вредоноса, которую вы даже не заметите", — отмечает эксперт.

"Тайные списки". Кому никогда не звонят мошенники какого результата вы ожидаете при переходе по ней.

"Если речь идет о заманчивой рекламе, а отправитель вам незнаком — не нажимайте", — говорит Зиненко.

Чаще всего мошенников выдает лишь неправильная ссылка в адресной строке, например, перепутанные буквы в названии сайта. Наведите курсор на ссылку и обратите внимание на адрес, куда она ведет. Фишинговые ссылки имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков, добавляет она.

Зиненко также подчеркнула, что антивирус не защищает от невнимательности и ошибок пользователей, например, от введения своих данных на сайте злоумышленника: пароля от онлайн-банка или данных платежной карты.



