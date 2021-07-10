МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Водительское удостоверение — это, без всякого сомнения, самый важный документ для автомобилиста. В случае остановки на дороге обычно именно его в первую очередь требует инспектор. При этом штраф за езду без прав в зависимости от обстоятельств влечет за собой самые разные санкции — от незначительного штрафа в 500 рублей до крупного взыскания в размере 30 тысяч рублей. А некоторые случаи и вовсе могут закончиться куда более серьезными проблемами для нарушителя — вплоть до ареста. Подробнее о том, что грозит автомобилисту, если он сядет за руль без водительского удостоверения, пишет Autonews.ru.

ЕСЛИ ЗАБЫЛ ПРАВА ДОМА

Штраф: 500 рублей.

Эту ситуацию можно охарактеризовать как наиболее простую. По сути, водитель управляет транспортным средством вполне легально: просто у него при себе не оказалось прав на момент остановки сотрудником ГИБДД. В таком случае автомобилисту может быть вынесено устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Инспектор может установить, есть ли у вас действительное удостоверение, в электронной базе по данным гражданского паспорта.

Куда сложнее ситуация, если у водителя при себе не окажется и этого документа. Это уже чревато задержанием на три часа для установления личности. В таком случае имеет смысл позвонить родственникам и знакомым, чтобы они скорее привезли все необходимые документы. Водителям рассказали правду о штрафе за грязное авто

ЕСЛИ ОСТАНОВИЛИ С ПРОСРОЧЕННЫМИ ПРАВАМИ

Штраф: от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Управлять машиной с просроченными правами категорически запрещено. В противном случае это влечет наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей, а автомобиль нарушителя будет эвакуирован на штрафстоянку.

Такое же взыскание предусмотрено за управление транспортным средством с правами несоответствующей категории: скажем, если водителя, которому разрешено ездить только на мотоцикле (категория "А"), поймают за рулем легкового автомобиля (категория "B").

Аналогичный штраф грозит за передачу своей машины лицу с правами, у которых закончился срок действия. При этом будет оштрафован и владелец машины, и человек, находившийся непосредственно за рулем. Стоит отметить, что собственник автомобиля рискует получить еще более суровое наказание в 30 тысяч рублей, если он заведомо знал о том, что у второго лица водительские права просрочены.

Менять водительское удостоверения автомобилистам приходится не так уж и часто — это необходимо делать лишь один раз в десять лет. Ранее Autonews.ru уже разобрался в том, как быстро и без проблем поменять права, чтобы избежать неприятностей и штрафов.

ЕСЛИ ПОЙМАЛИ ЗА РУЛЕМ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВ

Штраф: 30 тысяч рублей; арест или обязательные работы.

Обычно водителей лишают прав за очень серьезные нарушения, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде, оставление места ДТП, превышение максимально допустимой скорости на 60 км/ч и более. Поэтому в законодательстве предусмотрены достаточно серьезные наказания для тех, кто продолжает садиться за руль после изъятия водительского удостоверения. Степень их суровости варьируется от обстоятельств.

К примеру, если такого автомобилиста остановили просто для проверки, после которой выяснилось, что его уже лишили права управления машиной, то его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей.

Если же "лишенца" поймали в результате грубого нарушения правил дорожного движения, ДТП или в нетрезвом состоянии, то в таком случае суд может назначить административный арест на срок до 15 суток, либо отправить на обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ЗА РУЛЕМ

Штраф: до 30 тысяч рублей.

Несовершеннолетние водители могут садиться за руль только для учебной езды вместе с лицензированным инструктором. Что же касается всех остальных случаев, то владельца автомобиля, передавшего управление ребенку, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей. Самому водителю, если ему уже исполнилось 16 лет, когда наступает административная ответственность, грозит взыскание от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Водителей предупредили об опасности заправки с работающим двигателем

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ НА МОЩНОМ ЭЛЕКТРОСАМРОКАТЕ

Штраф: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

За отсутствие водительских прав могут оштрафовать и за езду на так называемых средствах индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относят гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и прочие подобные аппараты. Стандартное взыскание от 5 тысяч до 15 тысяч рублей грозит водителям транспортных средств с двигателем мощностью более 250 Ватт, которые приравниваются к мопедам и требуют прав категории "М".

В отдельных случаях власти имеют право применить и более жесткие санкции.