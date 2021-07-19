МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Все справки и выписки планируется к 2024 году предоставлять гражданам России в электронном виде в момент обращения за их получением, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер рассказал, когда в России запустят 5G

"В планах к 2024 году все справки и выписки предоставлять в электронном виде сразу в момент обращения", — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Чернышенко отметил, что до конца следующего года в цифровой формат будут переведены еще, примерно, 200 госуслуг. Кроме того, по его словам, правительство планирует в этому году обеспечить всех граждан РФ бесплатной электронной подписью.

"Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы – достаточно защищенной цифровой копии в приложении "Госуслуги" на смартфоне", — добавил он.

С декабря текущего года, как сказал Чернышенко, в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для граждан страны.

Как ранее сообщало МВД РФ, в Москве паспорта нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года.

Как рассказывали РИА Новости в ведомстве, электронные паспорта, которые начнут выдавать в Москве, будут содержать отпечатки пальцев двух рук, кроме отпечатков по желанию владельца паспорта будут содержать электронную подпись. Путин рассказал о восстановлении экономики

Выступая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, Чернышенко отметил развитие системы оказания госуслуг через интернет и выдачу электронных сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от COVID-19.

"Около 2,5 миллиона граждан записались на вакцинацию и более 15 — получили электронные сертификаты", — сказал он.

Кроме того, к 2024 году планируется перевести процесс обучения на безбумажные технологии.

Помимо этого, правительство планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил Чернышенко.

"Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету "по оптике". Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы", — сказал он. Белоусов дал прогноз по годовой инфляции

По его словам, правительство РФ также держит на контроле вопрос о том, что в 20% школах скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта. Чернышенко отметил, что власти планируют решить его за счет федеральных субсидий. Параллельно, как сказал вице-премьер, решается вопрос, чтобы ученики и учителя каждой школы могли воспользоваться беспроводным интернетом на уроках.

Помимо этого, документооборот российских школ хотят оцифровать на 90% к 2024 году.

"Доля электронного документооборота используемого образовательными организациями, относительно бумажного документооборота — 2024 год — 90%", — говорится в документе.

Кроме того, свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников, сообщил Белоусов.

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