МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Отсутствие пригодного двигателя, утраченные инженерные компетенции и слишком строгие регламентные документы стали неожиданными препятствиями для компании "С7 Космические транспортные системы" ("дочка" авиакомпании S7) при создании частной космической ракеты, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Елин. Россия может помочь Турции построить космодром

"Мы столкнулись с целым рядом вещей, которые для нас оказались неожиданными. Во-первых, что у нас нет пригодного двигателя. Оказалось, что те двигатели, которые, на первый взгляд, были готовыми либо могли быть приспособлены, мы либо потеряли технологии, либо потеряли компетенции", — сказал он.

Именно поэтому, по его словам, компания попросила у "Роскосмоса" доступ к чертежам двигателя РД-108, который применяется в космических пусках уже более 60 лет, чтобы использовать опробованные технические решения при создании двигателя для своей ракеты лёгкого класса.

Другими проблемами при создании новой ракеты Елин назвал утраченные в значительной степени инженерные компетенции, необходимость доведения новых технологических решений до возможности использования, дорогостоящие стенды в ракетно-космической промышленности для испытаний двигателей и слишком строгие регламентные документы.

По его словам, предполагается, что проектируемая компанией ракета лёгкого класса будет двухступенчатой, она сможет выводить полезную нагрузку массой 600 килограммов на круговую орбиту высотой 600 километров.

"У нас сейчас основная задача — доказать, что мы принципиально можем в эти (заданные) параметры влезть… Мы сейчас ориентируемся на (стоимость) 13,5 тысяч долларов за килограмм полезной нагрузки… Выйдем с конкурентным продуктом по рынку", — добавил Елин.

Ранее сообщалось, что Центр разработок S7 под подмосковным Домодедово ведет работы над ракетами легкого и среднего классов.

Читайте также:

Названы затраты на содержание "Морского старта"