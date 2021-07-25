МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Перед тем как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нем режим "Найти телефон" — это нужно, чтобы защитить данные на тот случай, если устройство будет утеряно или украдено, рассказал в беседе с RT эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Эксперт дал совет, как продлить жизнь аккумулятору смартфона

По его словам, этот режим позволяет физически определить местоположение украденного либо потерянного смартфона и в ряде случаев даже попробовать его найти.

"Кроме того, с помощью этого режима можно заблокировать удалённо телефон, по сути, превратив его в кирпич, чтобы вор или человек, который его нашёл и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смог им серьёзно воспользоваться", — добавил Лукацкий.

По словам эксперта, первым делом после потери или кражи телефона надо поменять пароли на всех сервисах, которыми пользовался владелец, в первую очередь — связанные с интернет-банкингом и электронной почтой.

"Разумеется, поменять пароль на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации. Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервис Google. Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях", — рассказал Лукацкий.

Читайте также:

Россиян предупредили, кому стоит заклеить камеру на смартфоне