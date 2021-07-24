МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Если вы работаете с документами такой степени секретности, что за вами действительно могут наблюдать, то вам наверняка уже прочитали специальный курс по защите информации, и вы прекрасно знаете, кто и как может за вами следить, а ноутбук вам уже выдали такой, что следить по нему может только собственная служба безопасности — и она действительно за вами постоянно следит. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова. Граждан научили, как защититься от слежки по фото

"Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон", — предполагает Карачарова.

"Если вы всерьез опасаетесь такой ситуации, — заклейте глазок камеры, но учтите, что это не гарантирует вам безопасности", — поясняет она.

Гораздо важнее помнить про то, что куда большее количество информации преступники обычно похищают при помощи методов социальной инженерии. То есть, втеревшись к вам в доверие и выдавая себя за друга или родственника.

В современном мире, когда к интернету подключены уже не только ваши компьютеры и телефоны, но и целые дома, следить за вами может даже кофеварка: записывать голос, улавливать момент закрывания двери.

Весь вопрос — зачем ей это делать, если вы — обычный человек, а не владелец какой-то уникальной секретной информации или хотя бы пары миллиардов долларов? – рассуждает эксперт. Эксперт рассказал, как вычислить скрытую камеру наблюдения

"Так что просто ведите себя в соответствии со здравым смыслом и помните: если кому-то внезапно захочется что-то о вас узнать, современный уровень развития техники позволит это сделать, даже если вы заклеите все камеры в доме", — отметила Карачарова.

"Просто соблюдайте элементарные меры безопасности — не оставляйте на сомнительных ресурсах паспортные данные, будьте аккуратны при использовании карт, не снимайте онлайн сомнительных роликов и т.п", — заключила специалист.