Эксперт Карачарова: заклеивать камеру на смартфоне не стоит, надо соблюдать меры безопасности
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Если вы работаете с документами такой степени секретности, что за вами действительно могут наблюдать, то вам наверняка уже прочитали специальный курс по защите информации, и вы прекрасно знаете, кто и как может за вами следить, а ноутбук вам уже выдали такой, что следить по нему может только собственная служба безопасности — и она действительно за вами постоянно следит. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.
"Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон", — предполагает Карачарова.
"Если вы всерьез опасаетесь такой ситуации, — заклейте глазок камеры, но учтите, что это не гарантирует вам безопасности", — поясняет она.
Гораздо важнее помнить про то, что куда большее количество информации преступники обычно похищают при помощи методов социальной инженерии. То есть, втеревшись к вам в доверие и выдавая себя за друга или родственника.
В современном мире, когда к интернету подключены уже не только ваши компьютеры и телефоны, но и целые дома, следить за вами может даже кофеварка: записывать голос, улавливать момент закрывания двери.
Весь вопрос — зачем ей это делать, если вы — обычный человек, а не владелец какой-то уникальной секретной информации или хотя бы пары миллиардов долларов? – рассуждает эксперт.
"Так что просто ведите себя в соответствии со здравым смыслом и помните: если кому-то внезапно захочется что-то о вас узнать, современный уровень развития техники позволит это сделать, даже если вы заклеите все камеры в доме", — отметила Карачарова.
"Просто соблюдайте элементарные меры безопасности — не оставляйте на сомнительных ресурсах паспортные данные, будьте аккуратны при использовании карт, не снимайте онлайн сомнительных роликов и т.п", — заключила специалист.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210724/834265146.html