МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Срок службы современных смартфонов обычно составляет около пяти лет, однако это далеко не предел, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт рассказал о будильнике, с которым вы никогда не проспите

Фактическим ограничителем продолжительности жизни девайсов выступает время, в течение которого производитель готов поддерживать свою продукцию.

По словам эксперта, и после покупки нового гаджета старое устройство также можно продолжать использовать неопределенный срок.

В качестве примера он назвал использование устройства в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка.

"Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет. Производительность и скорость будут на уровне для решения конкретной задачи", – объяснил Муртазин.

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