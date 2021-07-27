Эксперт дал совет, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
Эксперт Муртазин рассказал, как можно продлить срок жизни старого смартфона до 30 лет
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Срок службы современных смартфонов обычно составляет около пяти лет, однако это далеко не предел, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Фактическим ограничителем продолжительности жизни девайсов выступает время, в течение которого производитель готов поддерживать свою продукцию.
По словам эксперта, и после покупки нового гаджета старое устройство также можно продолжать использовать неопределенный срок.
В качестве примера он назвал использование устройства в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка.
"Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет. Производительность и скорость будут на уровне для решения конкретной задачи", – объяснил Муртазин.