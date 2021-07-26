МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Есть две веские причины, по которым стоит отключить интернет на телефоне – это экономия заряда батареи, а также отдых от гаджета и экономия трафика, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Россиян предупредили, кому стоит заклеить камеру на смартфоне

Расход батареи происходит в движении или при активном использовании мессенджеров.

"В фоновом режиме телефон может работать в активном режиме – ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону", — добавляет специалист.

При слабой связи телефон также будет активно отправлять сообщения до достижения успеха. Но даже интернет через wifi, как правило, расходует меньше батареи телефона.

Эксперт также отметил что социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть. Россиянам дали совет, как ускорить работу смартфона

"Таким образом, отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", — заключил Щельцин.