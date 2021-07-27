МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские специалисты разработают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн для передачи своим наследникам цифровой информации, проект будет представлен на интенсивных курсах "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы. Специалисты рассказали, на сколько выросли зарплаты IT-специалистов

"Российские разработчики создают сервис "капсула времени" с использованием технологии блокчейн. Он позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам — и спустя годы передавать их наследникам", — говорится в сообщении.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков, слова которого приводятся в тексте, отметил, что на данный момент создается сайт проекта, на нем пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием ее передачи конкретным лицам через определенный срок (минимум — через 6 месяцев). Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова.

Пресс-служба отмечает, что кроме паролей в "капсулу времени" можно поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Ссылку на "капсулу" пользователь отправляет получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама "капсула времени" откроется только в указанный срок.

Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки, для создания проекта планируется привлечь 2-3 миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.

"Архипелаг 2121" — интенсивные курсы для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события — "Платформа НТИ", Университет 20.35, министерство науки и высшего образования РФ, администрация Новгородской области.

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