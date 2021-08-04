МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. WhatsApp — самый популярный у россиян мессенджер, согласно данным ВЦИОМ (73% используют именно его). Однако именно он и является самым опасным, поскольку его больше всех любят хакеры. Согласно информации "Лаборатории Касперского", на него приходятся 83% всех фишинговых атак в мессенджерах. О том, как сохранить смартфон и деньги пользователю WhatsApp, объяснили эксперты Роскачества. WhatsApp получит полезную функцию при отправке видео

Как правило, фишинговые сообщения в WhatsApp достаточно стандартны. Например, вас убеждают кликнуть на ссылку, чтобы узнать последнюю информацию "как раз для таких людей, как вы": о новых выплатах от государства, или о выгодной акции от известной компании, или о коронавирусе. Популярны сообщения, якобы присылаемые от самого WhatsApp или Facebook: получите приз, заработайте лёгкие деньги, установите новую версию программы, введите свои данные.

В июле 2021 года появилась еще одна популярная схема конвертации. В рамках некой несуществующей "акции" по типу мгновенной лотереи вам обещают крупный выигрыш и предлагают перейти по фишинговой ссылке на специальный сайт. Там надо внести небольшую сумму (в 50-100 раз меньше "выигрыша") за конвертацию приза в рубли. Никакого выигрыша на самом деле, конечно, нет.

Роскачество не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах. Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт. Пользуйтесь антивирусом.

Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества, напоминает, что нужно всегда обращать внимание на то, как выглядит сообщение, есть ли в нем манипулятивные "крючки", которые подталкивают вас к определенным, необдуманным действиям. "Никогда не устанавливайте никаких приложений, ссылка на которые вам пришла через мессенджер, не скачивайте файлы от незнакомых людей. Не вводите свои персональные и платежные данные ни на каких страницах, на которые вы перешли по ссылке из WhatsApp. Если сообщение со ссылкой кажется вам странным, и в тексте есть просьба его переслать вашим друзьям, лучше не делайте этого, так как подобными действиями вы можете помогать злоумышленникам в распространении зловредных материалов", — посоветовал специалист.