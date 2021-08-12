МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2021 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении, составив 11,375 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Индексы Dow Jones и S&P обновили рекорды

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 16,52 доллара против 5,67 доллара годом ранее, без учета прекращенных операций — 1,25 доллара после 1,51 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь выросла на 28%, до 5,306 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль eBay выросла в годовом выражении в 14 раз, составив 10,734 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 15,68 доллара против 1,05 доллара годом ранее, без учета прекращенных операций — 0,43 доллара против 0,97 доллара. Скорректированный показатель прибыли на акцию достиг 0,99 доллара, прогноз составлял 0,96 доллара. Выручка компании увеличилась на 14%, до 2,668 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали выручку в размере 3 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала компания ожидает выручку в размере 2,42-2,47 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию — в 0,64-0,68 доллара. Число активных покупателей по состоянию на 30 июня 2021 года составило 159 миллионов человек, что на 2% меньше показателя годичной давности.

Компания также отмечает продажу 80,01% бизнеса в Южной Корее в пользу Emart за 3 миллиарда долларов, которая учитывается как прекращенные операции. На предварительных торгах акции компании дешевеют на 0,85%.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

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