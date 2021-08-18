МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Самая банальная причина, по которой номер абонента бывает все время занят – это блокировка. В этом случае короткие гудки начинаются после первого длинного, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

"Проверить это можно довольно просто – позвонив с другого номера. Если в этом случае звонок проходит, то вы могли оказаться в черном списке у данного абонента", — отмечает он.

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Однако не нужно сразу расстраиваться, возможно, в ваших отношениях с недосягаемым собеседником все не так плохо, и он может находиться в путешествии, где связь недоступна, могут быть банальные технические проблемы, говорит Шерман.

Бывают случаи, когда при обычном звонке возникают сложности со связью, но можно дозвониться через мессенджер. Присутствие человека в сети, если он позволяет видеть время своего появления в настройках, является косвенным индикатором того, находится ли он на связи, поясняет эксперт.

"Ппостоянные короткие гудки говорят о том, что нужно выбрать другое время для звонка или нужно прибегнуть к альтернативным способам связи. Возможно, человек находится в роуминге, не хочет тратить деньги на связь, но при этом у него есть доступный wi-fi", — заключил он.