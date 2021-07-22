МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. На сегодняшний момент у каждого из операторов есть несколько десятков платных и бесплатных услуг – причем из бесплатных они могут переходить в платные практически без уведомления. Операторы часто пытаются увеличить свою прибыль не всегда честными способами. Так что, каждому абоненту стоит установить личный кабинет и каждые две недели делать полный мониторинг наличия платных услуг. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить", — отмечает специалист.

Эксперт научил, как сэкономить на мобильной связи подключают эту услугу" на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.

Причем, подобные ситуации бывали даже c сим-картами в навигаторах, установленных в современных автомобилях, где нет возможности ответить согласием. То есть система сама распознавала ответ как положительный и подключала платную услугу.

"Так что рекомендую всем проверять наличие платных услуг и их стоимость, и, если услуга вам не нужна, отключать ее и обращаться к операторам по телефону горячей линии за перерасчетом", — подытожил эксперт.