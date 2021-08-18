МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Новые технологии в скором времени заменят специалистов, которые в большом объеме делают монотонную бумажную работу, например, бухгалтеров, заявил в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon). Эксперт считает, что смартфон через 10 лет станет рудиментом

Хелд указал, что если смотреть с практической точки зрения, есть профессии, такие как официант в ресторане, которые не требуют специфических знаний, есть "средний эшелон" — например, бухгалтеры, которые занимаются большим объемом монотонной работы, и "верхушка" — творческие люди.

"Научиться заменять роботом людей "внизу" практически невозможно. Сервировка стола, расстановка столовых приборов и бокалов — с точки зрения искусственного интеллекта, это очень сложно сделать. "Верхушка", креативное звено, которое создает будущее — тоже не будет состоять из роботов. А вот люди посередине — они будут заменены новыми технологиями, и заменены очень быстро. Им нужно будет переквалифицироваться, и уходить — либо "вверх", либо "вниз", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Хелд отметил, что несмотря на развитие технологий, человечество не останется без работы. "Никогда не будет такого, что человечеству нечего будет делать: люди будут работать всегда, просто заниматься они будут все более новыми технологиями", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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