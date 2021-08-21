МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Быстрый износ аккумулятора телефона можно предотвратить, выполняя ряд правил — в частности, не стоит заряжать его в некомфортных условиях. Об этом в беседе с RT рассказали эксперты Эльдар Муртазин и Денис Кусков. Названы способы быстрой передачи информации со смартфона на компьютер

"Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона. Если это жара, прямые солнечные лучи или, наоборот, очень холодно, а вы заряжаете в таких условиях аккумулятор, то ничего хорошего не произойдет", — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Обычно зимой люди располагают свой телефон в карманах наружной одежды и могут заряжать его от внешнего аккумулятора — но лучше это делать в помещении, так аккумулятор прослужит дольше, сказали эксперты.

"Вы можете заряжать аккумулятор практически всегда полностью или частично, но батарейки не любят перегрев, соответственно, если вы используете, например, быструю или очень быструю зарядку, то аккумулятор может частично перегреваться», — пояснил он.

Необходимо отключить быструю зарядку либо быть готовым к падению емкости аккумулятора на 20—25% и его замене.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новые аккумуляторы, установленные в смартфонах, в течение дня позволяют подзаряжать телефон, но важно в процессе зарядки не использовать его.

"Вместе с тем где-то в течение года качественный аккумулятор выполняет все свои функции. После активного года использования, как правило, начинается замедление различных характеристик аккумулятора, который требует замены на новый, но он не будет на 100% таким же, каким был оригинальный с поставкой нового смартфона, при этом на какое-то время будет улучшение технических характеристик", — добавил эксперт.

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