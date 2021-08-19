МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мессенджеры в наше время стали настолько необходимым и незаменимым элементом повседневной жизни, что, удаляя их, мы лишаемся многих возможностей. Об этом рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

По ее словам, многие рабочие процессы сейчас осуществляются с помощью мессенджеров, и в условиях дистанционной занятости это необходимый канал связи с работодателем, клиентами, сотрудниками разных подразделений. Это способ быстрого получения нужной информации.

"Для бизнеса мессенджеры, помимо стандартных коммуникационных функций, еще и канал продаж, поиска клиентов и поставщиков, дополнительная реклама, способ коммуникации с потребителем", — говорит эксперт.

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Новостные каналы в мессенджерах имеют активную, постоянно растущую аудиторию — люди все больше предпочитают получать информацию из таких каналов, чем с помощью ТВ и других привычных СМИ. Даже родительские чаты сейчас заменили всем известные встречи в школе, они дают максимум нужной информации.

"Одним словом, удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии", — заключила специалист.