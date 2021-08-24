МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Когда много устройств работает в одном канале с соседскими роутерами, повышается вероятность задержек и попыток одновременно передать пакеты данных, что снижает суммарную скорость всего канала. Чтобы узнать, кто из соседей пользуется вашим трафиком, необходимо проверить список устройств, подключенных к вашей сети. Это можно сделать в настройках роутера, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает", — считает он.

Специалист назвал момент, когда необходимо выключить Wi-Fi самым лучшим решением является переход на свободный канал.

На современных устройствах имеются автоматические настройки автовыбора/перебора поиска нового оптимального канала, если устройство старое, такой функции может и не быть. В этом случае поможет приложение, к примеру, анализатор Wi-Fi, скачав которое получится протестировать, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш.

Для настройки роутера нужно сменить логин и пароль.

"Заводские данные не уникальны — зачастую для тысяч экземпляров одной модели используют одни те же комбинации", — говорит он.