Эксперт Щельцин рассказал о функции флешки у смартфона для быстрой передачи информации на компьютер
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. С каждым днем увеличиваются потребность и новые форматы работы с передачей данных: фотографий, видео, документов и бэкапов файлов. О самых популярных форматах передачи данных между компьютером и смартфоном рассказывает агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, самый простой способ – провод USB.
"Если на гаджете доступен встроенный сервис "показать телефон как флешку", то достаточно воспользоваться USB-проводом, подсоединив его к компьютеру, и скачать или закачать нужные файлы", — добавляет эксперт.
"Передавать файлы можно через домашнюю сеть Wi-Fi. Скачать приложения, которые сможет создать ftp-сервер, а доступ получить к нему смогут только пользователи из вашей Wi-Fi-сети — уникальную ссылку можно применить в Windows или через FTP-приложения на компьютере. После завершения перекачки файлов, следует отключить приложение", — говорит Щельцин.
Передать информацию можно также через веб-приложения и функцию "поделиться". В мессенджерах есть функция избранного, также, можно закачать на файловые хостинги, к примеру, Яндекс-диск или Google Drive. Передать через электронную почту файлы до 25 мб. Есть большое количество сервисов резервного копирования, встроенных в вашу операционную систему, и всемирно зарекомендованных приложений, таких, как Acronis.
"Если на компьютере есть Bluetooth, для отправки небольшого количества файлов можно воспользоваться именно им", — советует эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210820/834484010.html