МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. С каждым днем увеличиваются потребность и новые форматы работы с передачей данных: фотографий, видео, документов и бэкапов файлов. О самых популярных форматах передачи данных между компьютером и смартфоном рассказывает агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, самый простой способ – провод USB.

"Если на гаджете доступен встроенный сервис "показать телефон как флешку", то достаточно воспользоваться USB-проводом, подсоединив его к компьютеру, и скачать или закачать нужные файлы", — добавляет эксперт.

Эксперт считает, что смартфон через 10 лет станет рудиментом

"Передавать файлы можно через домашнюю сеть Wi-Fi. Скачать приложения, которые сможет создать ftp-сервер, а доступ получить к нему смогут только пользователи из вашей Wi-Fi-сети — уникальную ссылку можно применить в Windows или через FTP-приложения на компьютере. После завершения перекачки файлов, следует отключить приложение", — говорит Щельцин.

Передать информацию можно также через веб-приложения и функцию "поделиться". В мессенджерах есть функция избранного, также, можно закачать на файловые хостинги, к примеру, Яндекс-диск или Google Drive. Передать через электронную почту файлы до 25 мб. Есть большое количество сервисов резервного копирования, встроенных в вашу операционную систему, и всемирно зарекомендованных приложений, таких, как Acronis.

"Если на компьютере есть Bluetooth, для отправки небольшого количества файлов можно воспользоваться именно им", — советует эксперт.