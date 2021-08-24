МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство России окажет господдержку создателям программ для искусственного интеллекта (ИИ), — размер субсидии составит до 500 миллионов рублей в год, а всего на один проект разработчик может получить до 3 миллиардов рублей, сообщает во вторник пресс-служба кабмина. Минобороны назвало главную технологию века

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок и условия предоставления федеральных субсидий разработчикам аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта.

"Речь идет о разработке технологий искусственного интеллекта, которые смогут найти применение в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Получить субсидии можно на проекты, которые будут реализованы в течение шести лет. Размер субсидии составит до 500 миллионов рублей в год. Таким образом, в целом на один проект разработчик может получить до 3 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет господдержки производители смогут возместить до 70% затрат. В частности, деньги можно будет направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, а также изготовление прототипов АПК и их пилотных партий.

"Организация, претендующая на субсидии, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных программ составит не менее двух размеров полученной субсидии", — сообщает кабмин.

Для получения господдержки организациям предстоит пройти конкурсный отбор. Его порядок и условия проведения опубликуют на сайте Минпромторга. В этом году на субсидии разработчикам АПК в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.