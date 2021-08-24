МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Крупная база отсканированных копий паспортов граждан России была выложена в интернет хакерами. Речь идет о более чем 1,5 миллиона изображений. Об этом сообщает портал Security Lab. Мошенники начали предлагать фейковую бесплатную пиццу от имени банков

Известно, что сканы попали к хакерам в результате взлома серверов косметической компании Oriflame. Об этой утечке стало известно еще в начале августа. Тогда в свободном доступе появилась первая часть базы, состоявшая из 800 тысяч изображений паспортов граждан Казахстана и Грузии.

Тогда киберпреступники заявили, что всего в их распоряжении оказались около четырех терабайт данных, содержащих также сведения о подданных Украины, Великобритании, Китая и Испании.

Через некоторое время хакеры выложили в открытый доступ сканы паспортов россиян. Общий объем архива составляет 809 гигабайт.

Специалисты Security Lab предполагают, что злоумышленники, вероятно, не смогли договориться с компанией Oriflame и выкупе, поэтому планируют выложить в даркнет весь украденный архив, разделив данные по странам.