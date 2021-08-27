МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" в новом разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" разместил 14 советов для россиян, как защититься от мошенников. Эксперт рассказал, почему нельзя хранить пароли в браузере

"Никому не сообщайте и нигде не записывайте секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк. Заведите отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держите ее с нулевым балансом. Пополняйте эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты", — говорится в материалах, размещенных на сайте портала.

"Госуслуги" рекомендуют пользоваться онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет — Wi-Fi в общественных местах менее надежный. Стоит также подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Чтобы определять спам-звонки и звонки от мошенников, эксперты портала рекомендуют установить на телефон приложения для определения номеров.

Кроме того, при получении подозрительного звонка или сообщения якобы из банка или от человека с просьбой о финансовой помощи, необходимо перепроверить информацию, обратившись в организацию или лично к человеку. Скачивая мобильные приложения банков, необходимо удостовериться, что загрузка происходит из официального магазина.

"Госуслуги" рекомендуют использовать разные пароли для разных банков, установить антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер, не хранить на телефоне фото и заметки с данными банковских карт, проверять неизвестные флешки на наличие вирусов. Адреса сайтов финансовых организаций и банков стоит сверять с официальными доменами, а также проверять кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.

Читайте также:

Банки назвали способ, который поможет в борьбе с мошенниками