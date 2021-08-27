МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российских студентов предложили обеспечить бесплатным доступом в интернет, сообщает RT. В Госдуме хотят ввести новую льготу для работающих пенсионеров

С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

По словам общественного деятеля, с помощью интернета студенты и учащиеся получают доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям — существенным дополнительным знаниям, необходимым для обучения.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в сеть интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования", — отмечается в письме.

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